WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Sparmaßnahmen
|
27.11.2025 16:31:40
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Tausende Stellen gestrichen - Deutsche Standorte besonders betroffen
Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, soll etwa die Hälfte der Einsparungen durch Personalabbau erreicht werden. Ein Projektteam erarbeite derzeit die Maßnahmen, die im ersten Quartal starten und bis Ende 2027 ungesetzt sein sollen.
"Insbesondere am Standort Deutschland erweisen sich die viel zu hohen Energiepreise und bürokratische Hemmnisse weiterhin als zentraler Bremsklotz für eine erfolgreiche Entwicklung der chemischen Industrie", sagte CEO Christian Hartel.
WACKER CHEMIE hat bereits angekündigt, dass der Konzern für 2025 einen Verlust erwartet.
Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,6 Prozent höher bei 67,00 Euro.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 04:57 ET (09:57 GMT)
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
