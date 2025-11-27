WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Tausende Stellen gestrichen - Deutsche Standorte besonders betroffen

WACKER CHEMIE will künftig 300 Millionen Euro pro Jahr einsparen und im Zuge dessen mehr als 1.500 Stellen abbauen, überwiegend an den deutschen Konzernstandorten.

Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, soll etwa die Hälfte der Einsparungen durch Personalabbau erreicht werden. Ein Projektteam erarbeite derzeit die Maßnahmen, die im ersten Quartal starten und bis Ende 2027 ungesetzt sein sollen.

"Insbesondere am Standort Deutschland erweisen sich die viel zu hohen Energiepreise und bürokratische Hemmnisse weiterhin als zentraler Bremsklotz für eine erfolgreiche Entwicklung der chemischen Industrie", sagte CEO Christian Hartel.

WACKER CHEMIE hat bereits angekündigt, dass der Konzern für 2025 einen Verlust erwartet.

Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,6 Prozent höher bei 67,00 Euro.

November 27, 2025 04:57 ET (09:57 GMT)

