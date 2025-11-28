Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 15:41 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 1,04 Prozent stärker bei 29 839,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,704 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 29 571,38 Punkte an der Kurstafel, nach 29 531,25 Punkten am Vortag.

Bei 29 861,98 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 528,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 30 236,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, notierte der MDAX bei 30 358,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, wurde der MDAX auf 26 225,82 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 16,02 Prozent zu Buche. Bei 31 754,30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 14,00 Prozent auf 20,00 EUR), Aurubis (+ 4,58 Prozent auf 118,70 EUR), HelloFresh (+ 4,04 Prozent auf 6,08 EUR), Gerresheimer (+ 3,25 Prozent auf 26,04 EUR) und Bilfinger SE (+ 2,48 Prozent auf 101,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil WACKER CHEMIE (-3,04 Prozent auf 65,40 EUR), Nordex (-2,12 Prozent auf 25,88 EUR), PUMA SE (-1,38 Prozent auf 19,94 EUR), HENSOLDT (-1,15 Prozent auf 68,90 EUR) und AIXTRON SE (-0,97 Prozent auf 17,84 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 883 476 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,198 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Mit 14,35 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

