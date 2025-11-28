Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,24 Prozent auf 29 603,13 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,704 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,136 Prozent höher bei 29 571,38 Punkten, nach 29 531,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 557,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 629,10 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 4,21 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.10.2025, den Wert von 30 236,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 358,46 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 26 225,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,10 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 7,16 Prozent auf 18,80 EUR), RATIONAL (+ 1,82 Prozent auf 642,50 EUR), Bechtle (+ 1,66 Prozent auf 44,06 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,62 Prozent auf 90,85 EUR) und Jungheinrich (+ 1,12 Prozent auf 34,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil WACKER CHEMIE (-3,34 Prozent auf 65,20 EUR), PUMA SE (-2,82 Prozent auf 19,65 EUR), Evonik (-1,36 Prozent auf 13,06 EUR), Ströer SE (-0,99 Prozent auf 35,10 EUR) und Nordex (-0,98 Prozent auf 26,18 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die PUMA SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 225 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,198 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at