Freundlicher Handel: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus

Mit dem MDAX geht es heute aufwärts.

Am Freitag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 29 745,00 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342,704 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,136 Prozent stärker bei 29 571,38 Punkten, nach 29 531,25 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 528,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 754,05 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 4,71 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 30 236,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 358,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 225,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 15,65 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 15,96 Prozent auf 20,34 EUR), HelloFresh (+ 4,14 Prozent auf 6,09 EUR), Aurubis (+ 3,44 Prozent auf 117,40 EUR), Gerresheimer (+ 2,22 Prozent auf 25,78 EUR) und Knorr-Bremse (+ 1,79 Prozent auf 91,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-3,85 Prozent auf 64,85 EUR), Nordex (-2,12 Prozent auf 25,88 EUR), PUMA SE (-2,00 Prozent auf 19,82 EUR), HENSOLDT (-1,29 Prozent auf 68,80 EUR) und RENK (-0,82 Prozent auf 50,66 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Delivery Hero-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 123 879 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,198 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 14,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at