Analystenstimme 28.11.2025 16:50:39

JPMorgan stuft WACKER CHEMIE ab - Aktie fällt

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Freitag nach einem kritischen Analystenkommentar merklich nachgegeben.

Via XETRA fielen sie im Vergleich zum XETRA-Schluss zuletzt um 2,45 Prozent auf 65,80 Euro. Damit dampften die Papiere des Spezialchemie-Unternehmens ihren Vortagesgewinn von 3,3 Prozent großteils wieder ein. Für das laufende Jahr steht bislang noch ein Kursminus von rund vier Prozent zu Buche.

Die US-Bank JPMorgan stufte die WACKER CHEMIE-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 60 auf 50 Euro. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette die nächste Sparte der Münchner sein wird, die unter Druck gerät.

Am Donnerstag hatte das Unternehmen Eckpunkte eines Sparprogramms genannt, mit dem jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden sollen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass damit Kostensteigerungen abgefedert werden können.

/edh/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

