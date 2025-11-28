WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Analystenstimme
|
28.11.2025 16:50:39
JPMorgan stuft WACKER CHEMIE ab - Aktie fällt
Die US-Bank JPMorgan stufte die WACKER CHEMIE-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 60 auf 50 Euro. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette die nächste Sparte der Münchner sein wird, die unter Druck gerät.
Am Donnerstag hatte das Unternehmen Eckpunkte eines Sparprogramms genannt, mit dem jährlich mehr als 300 Millionen Euro eingespart werden sollen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden. Jefferies-Experte Marcus Dunford-Castro rechnet damit, dass damit Kostensteigerungen abgefedert werden können.
/edh/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25