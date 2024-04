Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags fester

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent auf 14 552,31 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 119,951 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,011 Prozent leichter bei 14 516,34 Punkten in den Handel, nach 14 517,99 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 436,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 14 575,80 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 824,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 395,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 168,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 633,85 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 5,57 Prozent auf 2,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,64 Prozent auf 27,05 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,51 Prozent auf 7,67 EUR), DEUTZ (+ 2,36 Prozent auf 6,30 EUR) und Salzgitter (+ 2,24 Prozent auf 25,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Mutares (-3,35 Prozent auf 40,40 EUR), SYNLAB (-3,05 Prozent auf 10,16 EUR), pbb (-2,68 Prozent auf 4,90 EUR), Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 72,15 EUR) und SGL Carbon SE (-2,03 Prozent auf 7,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 741 394 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,550 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at