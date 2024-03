Zuversicht in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Der TecDAX macht am Freitag Gewinne.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent höher bei 3 403,90 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 518,662 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 3 402,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3 388,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 420,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 392,65 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0,585 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 353,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 209,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der TecDAX bei 3 204,52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,39 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 436,25 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,99 Prozent auf 58,35 EUR), AIXTRON SE (+ 5,30 Prozent auf 27,04 EUR), Nordex (+ 5,04 Prozent auf 11,06 EUR), HENSOLDT (+ 2,91 Prozent auf 34,68 EUR) und Infineon (+ 2,05 Prozent auf 33,78 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ADTRAN (-4,57 Prozent auf 5,43 USD), Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 343,80 EUR), CANCOM SE (-1,47 Prozent auf 26,90 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,23 Prozent auf 29,00 EUR) und QIAGEN (-0,45 Prozent auf 39,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 058 370 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,329 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

