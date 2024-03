Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone

In London war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 7 669,23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,382 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 659,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 659,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 612,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 669,23 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 7 572,58 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2023, den Wert von 7 544,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 748,35 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,677 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 4,86 Prozent auf 26,98 GBP), Antofagasta (+ 3,14 Prozent auf 18,25 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2,94 Prozent auf 19,10 GBP), Imperial Brands (+ 2,84 Prozent auf 17,41 GBP) und AstraZeneca (+ 2,49 Prozent auf 104,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil StJamess Place (-3,55 Prozent auf 4,54 GBP), SSE (-2,24 Prozent auf 16,13 GBP), Airtel Africa (-1,98 Prozent auf 0,94 GBP), Centrica (-1,92 Prozent auf 1,30 GBP) und ConvaTec (-1,82 Prozent auf 2,81 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 108 885 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 186,385 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at