Zuversicht in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 39 393,71 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,273 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,246 Prozent stärker bei 39 410,54 Punkten in den Handel, nach 39 313,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39 439,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39 308,89 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 26.02.2024, bei 39 069,23 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.12.2023, den Wert von 37 545,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 32 237,53 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 1,16 Prozent auf 200,79 USD), UnitedHealth (+ 1,06 Prozent auf 491,03 USD), Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 408,24 USD), JPMorgan Chase (+ 0,79 Prozent auf 196,36 USD) und Intel (+ 0,79 Prozent auf 42,16 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-2,16 Prozent auf 187,28 USD), 3M (-1,48 Prozent auf 103,29 USD), Nike (-1,02 Prozent auf 92,79 USD), Chevron (-0,56 Prozent auf 155,59 USD) und Home Depot (-0,43 Prozent auf 381,87 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 9 977 642 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,938 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

