Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,63 Prozent höher bei 26 458,74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26 381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 293,10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 504,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 309,80 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,644 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Stand von 24 657,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 22 886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 18 925,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,87 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harmonic (+ 18,03 Prozent auf 14,99 USD), IMAX (+ 14,67 Prozent auf 38,85 USD), BlackBerry (+ 14,51 Prozent auf 7,62 USD), QUALCOMM (+ 13,21 Prozent auf 241,61 USD) und NetApp (+ 11,78 Prozent auf 138,54 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4,65 Prozent auf 18,25 USD), Take Two (-3,81 Prozent auf 229,00 USD), Cogent Communications (-2,94 Prozent auf 17,83 USD), Myriad Genetics (-2,81 Prozent auf 3,80 USD) und Expedia (-2,55 Prozent auf 212,56 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 340 568 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,659 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at