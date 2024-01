Zuversicht in New York: NASDAQ Composite legt zum Start des Freitagshandels zu

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,47 Prozent auf 15 126,40 Punkte aufwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,443 Prozent auf 15 122,38 Punkte an der Kurstafel, nach 15 055,65 Punkten am Vortag.

Bei 15 097,02 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15 130,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 15 003,22 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 13 186,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 10 852,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent nach oben. 15 130,98 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit World Acceptance (+ 8,45 Prozent auf 131,89 USD), Arundel (+ 7,14 Prozent auf 0,12 CHF), Radcom (+ 6,31 Prozent auf 8,25 USD), EMCORE (+ 5,58 Prozent auf 0,55 USD) und Ebix (+ 4,29 Prozent auf 2,43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Dixie Group (-8,24 Prozent auf 0,62 USD), Cutera (-7,11 Prozent auf 2,81 USD), Nektar Therapeutics (-5,09 Prozent auf 0,52 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,02 Prozent auf 3,34 USD) und JetBlue Airways (-3,76 Prozent auf 4,86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 516 653 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,660 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 43,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at