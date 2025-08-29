Pernod Ricard Aktie

29.08.2025 07:53:43

Pernod Ricard Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe insgesamt etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer Einschätzung am Donnerstag zu den Jahreszahlen der Franzosen. Dies sei positiv zu werten, angesichts der Herausforderungen während des Jahres./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
102,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,21%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

