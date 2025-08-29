Pernod Ricard Aktie
|96,44EUR
|-3,96EUR
|-3,94%
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
Pernod Ricard Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller habe insgesamt etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer Einschätzung am Donnerstag zu den Jahreszahlen der Franzosen. Dies sei positiv zu werten, angesichts der Herausforderungen während des Jahres./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
