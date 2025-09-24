Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitabler Pernod Ricard-Einstieg?
|
24.09.2025 10:03:52
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.09.2020 wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie betrug an diesem Tag 134,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 74,129 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2025 gerechnet (87,26 EUR), wäre das Investment nun 6 468,50 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 35,32 Prozent gleich.
Pernod Ricard wurde am Markt mit 21,85 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten
|
10:03
|CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.09.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.25
|Montagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
22.09.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Pernod Ricard S.A.mehr Analysen
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pernod Ricard S.A.
|86,98
|-0,57%