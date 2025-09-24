Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

Profitabler Pernod Ricard-Einstieg? 24.09.2025 10:03:52

CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pernod Ricard-Einstiegs gewesen.

Am 24.09.2020 wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie betrug an diesem Tag 134,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investierten, hätten nun 74,129 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2025 gerechnet (87,26 EUR), wäre das Investment nun 6 468,50 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 35,32 Prozent gleich.

Pernod Ricard wurde am Markt mit 21,85 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
29.08.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
Pernod Ricard S.A. 86,98 -0,57%

