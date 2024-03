Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,71 Prozent stärker bei 3 524,10 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 112,124 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent fester bei 3 499,57 Punkten in den Handel, nach 3 499,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 496,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 524,10 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,653 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 396,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 438,58 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 3 052,28 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 3,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 524,10 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 4,36 Prozent auf 32,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,47 Prozent auf 19,05 EUR), voestalpine (+ 1,87 Prozent auf 26,16 EUR), Erste Group Bank (+ 1,69 Prozent auf 40,96 EUR) und Raiffeisen (+ 1,65 Prozent auf 18,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-0,92 Prozent auf 42,91 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 44,90 EUR), BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 58,50 EUR) und Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,73 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 416 548 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 24,145 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Mit 9,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at