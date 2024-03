Zuversicht in Zürich: SLI am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch springt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 1 905,83 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,129 Prozent leichter bei 1 895,72 Punkten in den Handel, nach 1 898,17 Punkten am Vortag.

Bei 1 894,37 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 906,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 0,304 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 854,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, betrug der SLI-Kurs 1 782,61 Punkte. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 1 681,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,07 Prozent aufwärts. Bei 1 931,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 5,60 Prozent auf 509,20 CHF), SGS SA (+ 1,77 Prozent auf 86,48 CHF), Geberit (+ 1,62 Prozent auf 539,00 CHF), Partners Group (+ 1,36 Prozent auf 1 271,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 42,49 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-2,90 Prozent auf 135,80 CHF), Swatch (I) (-1,82 Prozent auf 197,45 CHF), ams (-1,68 Prozent auf 0,97 CHF), Logitech (-1,45 Prozent auf 78,60 CHF) und Schindler (-0,63 Prozent auf 235,50 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 765 835 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at