Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Zuschlägen

Zum Handelsende kletterte der SLI im SIX-Handel um 0,35 Prozent auf 1 904,88 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,129 Prozent schwächer bei 1 895,72 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 898,17 Punkten am Vortag.

Bei 1 894,37 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 908,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,354 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 854,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der SLI noch bei 1 782,61 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 20.03.2023, mit 1 681,15 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,02 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 931,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 5,68 Prozent auf 509,60 CHF), Geberit (+ 1,96 Prozent auf 540,80 CHF), ams (+ 1,93 Prozent auf 1,01 CHF), Holcim (+ 1,31 Prozent auf 78,96 CHF) und Sika (+ 1,25 Prozent auf 266,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,18 Prozent auf 136,80 CHF), UBS (-0,94 Prozent auf 27,43 CHF), Swatch (I) (-0,80 Prozent auf 199,50 CHF), Sandoz (-0,79 Prozent auf 27,75 CHF) und Sonova (-0,70 Prozent auf 268,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 15 271 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,356 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

