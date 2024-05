Zuversicht in Zürich: SMI legt am Freitagmittag zu

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,50 Prozent aufwärts auf 12 006,62 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,270 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,487 Prozent stärker bei 12 004,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 946,66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 992,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 046,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 2,20 Prozent zu. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 11 231,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SMI mit 11 310,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der SMI noch bei 11 437,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 046,39 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 5,09 Prozent auf 144,45 CHF), Swiss Re (+ 1,81 Prozent auf 109,60 CHF), Logitech (+ 1,40 Prozent auf 82,74 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 93,63 CHF) und Givaudan (+ 0,75 Prozent auf 4 138,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-5,19 Prozent auf 628,20 CHF), Partners Group (-1,53 Prozent auf 1 256,50 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 79,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,22 Prozent auf 47,07 CHF) und Geberit (-0,99 Prozent auf 560,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 867 917 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 247,732 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,13 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at