Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

25.09.2025 19:57:40

Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro

DOW JONES--Aroundtown hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im Januar 2031 und mit einem Kupon von 3,25 Prozent platziert. Gleichzeitig unterbreitete Aroundtown Rückkaufangebote für bestimmte Anleihen im Nominalwert von 1,6 Milliarden Euro mit höheren Kupons. Die Fremdkapitalkosten würden damit reduziert, so Aroundtown.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 13:58 ET (17:58 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: US-Börsen geben nach -- ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentieren sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.

