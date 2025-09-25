Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro

DOW JONES--Aroundtown hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Fälligkeit im Januar 2031 und mit einem Kupon von 3,25 Prozent platziert. Gleichzeitig unterbreitete Aroundtown Rückkaufangebote für bestimmte Anleihen im Nominalwert von 1,6 Milliarden Euro mit höheren Kupons. Die Fremdkapitalkosten würden damit reduziert, so Aroundtown.

September 25, 2025 13:58 ET (17:58 GMT)