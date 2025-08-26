Aroundtown Aktie

Analysten vor Bilanz 26.08.2025 10:18:00

Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Aroundtown stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Aroundtown SA.

Aroundtown SA gibt am 27.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,120 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,340 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 339,0 Millionen EUR - das würde einem Abschlag von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 384,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,050 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,54 Milliarden EUR waren.

