ABB Aktie
|77,16EUR
|0,54EUR
|0,70%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe die starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71,10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
71,36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,50%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich stärker (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,82
|0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|10:31
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|10:27
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.