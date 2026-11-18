ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Dort habe der Industriekonzern von einer robusten Nachfrage im Kontext des Baues von Datenzentren berichtet, schrieb Sebastian Kuenne in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Stornierungen seitens Kunden gebe es bislang nicht. Interessanterweise präferierten Kunden Lieferzeiten von ein bis zwei Jahren - ABB könne jedoch in weniger als einem Jahr liefern./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
68,02 CHF
|
Abst. Kursziel*:
20,55%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
68,02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
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|Bernstein Research
|04.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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