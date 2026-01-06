ABB Aktie

65,14EUR -0,74EUR -1,12%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

06.01.2026 14:25:26

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
60,46 CHF 		Abst. Kursziel*:
-23,92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
60,42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen

14:25 ABB Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
17.12.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 65,14 -1,12% ABB (Asea Brown Boveri)

