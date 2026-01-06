ABB Aktie
|65,14EUR
|-0,74EUR
|-1,12%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 43 auf 46 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Industriesektor überarbeitet, da er von einem geringeren Wachstum im Zusammenhang mit Datenzentren ausgehe, schrieb Analyst George Featherstone am Dienstag. Mit Blick auf ABB erwartet er ein solides viertes Quartal und rechnet für 2026 mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Da ABB generell die eigenen Vorhersagen auch erfülle, spreche die Aktie sicher zahlreiche Investoren an. Der Konsens reflektiere die weiteren Wachstumschancen aber schon ausreichend./awp/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
60,46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-23,92%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
60,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|SIX-Handel: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 mittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|SMI aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Analysen
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|65,14
|-1,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|15:23
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:03
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:03
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|14:00
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:57
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|09:53
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley