ABB Aktie
|73,88EUR
|-0,54EUR
|-0,73%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 76 auf 74 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg erscheine teuer, doch das Management des Schweizer Technologiekonzerns habe sich ein ehrgeiziges Margensteigerungsziel gesetzt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,08%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.11.26
|SLI aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,88
|-0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG