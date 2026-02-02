ABB Aktie
|73,38EUR
|0,66EUR
|0,91%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
67,18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13,66%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
67,44 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,00%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
