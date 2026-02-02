ABB Aktie

73,38EUR 0,66EUR 0,91%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

02.02.2026 15:00:00

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 54 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine US-Dollar-basierten Ergebnisschätzungen für die kommenden Jahre im Schnitt um 6 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit dem beeindruckenden Auftragsgang der Schweizer und jüngsten Währungsbewegungen. Der aktuelle Aktienkurs preise die starke Positionierung im Bereich Elektrifizierung und Rechenzentren allerdings bereits ein./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
67,18 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13,66%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
67,44 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,00%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

