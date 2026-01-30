ABB Aktie

72,60EUR -0,24EUR -0,33%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 09:40:09

ABB (Asea Brown Boveri) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 46 auf 51 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst George Featherstone sprach am Donnerstagabend nach den Zahlen von einem "elektrisierenden Jahresende" - in Anspielung auf das Geschäft der Schweizer. Der sehr starke Auftragseingang habe "gute Vibes" hinsichtlich KI zurückgebracht. Die positive Kursreaktion sei gerechtfertigt, es gebe allerdings bessere Anlagealternativen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
51,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
66,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-22,96%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
66,52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,33%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten