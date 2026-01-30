FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von ABB von 68 auf 75 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Wachstumskurs von ABB setzte sich in 2025 dynamisch mit neuen Rekordwerten fort", schrieb Robert Czerwensky am Freitag mit Blick auf die Zahlen vom Vortag. "Der Ausblick für 2026 ist positiv und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt." Er passte seine Schätzungen an./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.