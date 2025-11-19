ABB Aktie

58,46EUR -0,04EUR -0,07%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

19.11.2025 11:08:39

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells "ABB Way" und den Transformationsprozess beleuchtet, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Das abgehobene bereinigte Margenziel (Ebitda) liege ebenso wie die bestätigte organische Wachstumsprognose im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktien erscheine angemessen, und andere Branchentitel - insbesondere Schneider Electric - hätten mehr Wachstums- und Margenpotenzial./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
54,32 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
54,34 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,83%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

