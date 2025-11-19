ABB Aktie
|58,46EUR
|-0,04EUR
|-0,07%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Sell" belassen. Auf einem Kapitalmarkttag in den USA habe der Industriekonzern den Erfolg des Betriebsmodells "ABB Way" und den Transformationsprozess beleuchtet, schrieb Gael de-Bray in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Das abgehobene bereinigte Margenziel (Ebitda) liege ebenso wie die bestätigte organische Wachstumsprognose im Rahmen der Erwartungen. Die Bewertung der Aktien erscheine angemessen, und andere Branchentitel - insbesondere Schneider Electric - hätten mehr Wachstums- und Margenpotenzial./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
54,32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9,79%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
54,34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,83%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
