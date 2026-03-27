ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor Zahlen mit einem Kursziel von 58 Franken auf "Sell" belassen. Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs sollten noch begrenzt sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Resultate des ersten Quartals. In der Region Nahost erwirtschafteten die Schweizer weniger als fünf Prozent ihres Umsatzes. Die Energie- und Rohstoffkosten machten bei ABB weniger als ein Prozent beziehungsweise sieben Prozent aus. Das Geschäft mit der Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach die Erwartungen erneut übertreffen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
58,00 CHF
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Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
62,70 CHF
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Abst. Kursziel*:
-7,50%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
63,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,08%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
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KGV*:
-
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