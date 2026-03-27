ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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27.03.2026 13:21:33

ABB (Asea Brown Boveri) Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor Zahlen mit einem Kursziel von 58 Franken auf "Sell" belassen. Direkte Auswirkungen des Iran-Kriegs sollten noch begrenzt sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Resultate des ersten Quartals. In der Region Nahost erwirtschafteten die Schweizer weniger als fünf Prozent ihres Umsatzes. Die Energie- und Rohstoffkosten machten bei ABB weniger als ein Prozent beziehungsweise sieben Prozent aus. Das Geschäft mit der Elektrifizierung dürfte seiner Einschätzung nach die Erwartungen erneut übertreffen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
62,70 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,50%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
63,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,08%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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