ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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16.07.2026 16:31:37

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Quartalszahlen von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet hohe organische Auftragsdynamik im Segment Elektrifizierung sichere das mittelfristige Umsatzwachstum ab und belege die strukturelle Attraktivität der Datenzentren-Nachfrage, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern der Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
78,94 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
78,26 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Czerwensky 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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