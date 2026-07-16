FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Quartalszahlen von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die unerwartet hohe organische Auftragsdynamik im Segment Elektrifizierung sichere das mittelfristige Umsatzwachstum ab und belege die strukturelle Attraktivität der Datenzentren-Nachfrage, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern der Jahre 2026 bis 2028 leicht nach oben./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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