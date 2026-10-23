ABB Aktie
|74,42EUR
|-3,18EUR
|-4,10%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,08%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
22.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI nachmittags stärker (finanzen.at)
|
22.10.26
|SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|Verluste in Zürich: SLI schwächer (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,42
|-4,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG