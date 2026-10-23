ABB Aktie

74,42EUR -3,18EUR -4,10%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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22.10.2026 12:48:34

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
13,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68,92 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,08%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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21.10.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,42 -4,10% ABB (Asea Brown Boveri)

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22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
22.10.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès Sell UBS AG
22.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
22.10.26 Mutares Buy Warburg Research
22.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
22.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
22.10.26 Hermès Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 SAP Neutral UBS AG
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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