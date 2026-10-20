ABB Aktie
|76,10EUR
|-4,20EUR
|-5,23%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Das Auftragswachstum habe sich im Vergleich zum Vorquartal bei EL beschleunigt, was die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 weiter verbessere, schrieb Alasdair Leslie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) sowie die aktualisierten Jahresziele hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
70,68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,19%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
70,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel SLI präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
10:24
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Stabiler Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels in Seitwärtsbewegung (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,40
|-4,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.