NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter dem neuen Chef Markus Kamieth habe der Chemiekonzern eine Strategie des Wandels vollzogen, schrieb Analyst Peter Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zukunft werde nun um das Kerngeschäft mit Verbundchemikalien aufgebaut. Der Experte zählt die Aktien nun zu seinen Favoriten im Sektor./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 18:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.