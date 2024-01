NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 39 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Chemiekonzern dürfte einen herausfordernden Jahresabschluss und einen ebensolchen Start ins neue Jahr verzeichnet haben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit höher als bislang erwarteten Erlösen der Öl- und Gas-Tochter Wintershall./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2024 / 04:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 04:54 / ET



