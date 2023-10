NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Er rechne bei IT-Dienstleister mit einer Trendwende und einer Beschleunigung des Auftragswachstums im zweistelligen Bereich, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf größere Unternehmensaufträge und robuste Ausgaben des öffentlichen Sektors, aber auch auf eine Erholung bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen zurückzuführen. Zudem geht der Experte von weiterem Rückenwind für die Margen durch einen verbesserten Produktmix mit mehr Software- und Serviceverkäufen aus./la/jha/



