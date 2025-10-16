Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

16.10.2025 16:29:27

Netflix Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1495 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst sei ein langfristiger Gewinner, der von der Rationalisierung des direkten Vertriebs von Inhalten an Endverbraucher über die eigene Plattform und einem starken Content-Angebot profitiere, schrieb John C. Hodulik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hauseigene Daten deuteten zudem auf ein steigendes Engagement der Nutzer hin./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 1 495,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1 207,13 		Abst. Kursziel*:
23,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1 190,46 		Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
Analyst Name::
John C. Hodulik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

