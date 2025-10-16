Deutsche Börse Aktie
|221,30EUR
|-4,10EUR
|-1,82%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
16.10.2025 20:04:38
Deutsche Börse Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers Ende Oktober nahm Ben Bathurst am Donnerstag nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
221,70 €
|
Abst. Kursziel*:
6,00%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
221,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
