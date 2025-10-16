Deutsche Börse Aktie

221,30EUR -4,10EUR -1,82%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

16.10.2025 20:04:38

Deutsche Börse Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers Ende Oktober nahm Ben Bathurst am Donnerstag nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:40 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
221,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,00%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
221,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

