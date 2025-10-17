Netflix Aktie

1 013,40EUR 5,40EUR 0,54%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

17.10.2025 12:43:48

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 1 390,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 183,59 		Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 193,64 		Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:43 Netflix Outperform Bernstein Research
16.10.25 Netflix Buy UBS AG
14.10.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
