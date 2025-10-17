Netflix Aktie
|1 013,40EUR
|5,40EUR
|0,54%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix nach einem Online-Seminar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Themen der Veranstaltung seien unter anderem die neuesten Streaming-Trends, die Abonnentendynamik im dritten Quartal sowie Erwartungen für das Schlussquartal des Streaming-Unternehmens gewesen, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 183,59
|
Abst. Kursziel*:
17,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 193,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|1 013,40
|0,54%
