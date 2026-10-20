Bechtle Aktie
|34,74EUR
|-0,14EUR
|-0,40%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
20.10.2026 07:46:26
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,86 €
|
Abst. Kursziel*:
9,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
14.10.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
08.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.10.26
|Partnerschaft für sichere IT-Infrastrukturen: secunet und Bechtle bündeln Kräfte - Aktien gefragt (Dow Jones)
Analysen zu Bechtle AG
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,68
|-0,57%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.