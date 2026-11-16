HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Wolf bestätigte am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Kaufempfehlung. Die Preise sorgten für Wachstum./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:19 / GMT

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