Bechtle Aktie
|32,26EUR
|-1,76EUR
|-5,17%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
16.11.2026 11:43:49
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Joseph George hob am Freitagabend seine Schätzungen nach dem guten dritten Quartal etwas an./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,58 €
|
Abst. Kursziel*:
22,77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,99%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Bechtle-Aktie tiefer: Umsatz wächst, Erwartungen werden leicht verfehlt (dpa-AFX)
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
Analysen zu Bechtle AG
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,20
|-5,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital