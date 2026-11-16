Bechtle Aktie

32,80EUR -1,22EUR -3,59%
Bechtle ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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16.11.2026 09:34:38

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe Qualität zum Discountpreis, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit Blick auf die Aktien des IT-Dienstleisters. Das Quartal stufte er als sehr gut ein./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,72 € 		Abst. Kursziel*:
55,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,49%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 33,40 -1,82% Bechtle AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:18 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:17 Symrise Hold Deutsche Bank AG
09:00 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:59 Brenntag Verkaufen DZ BANK
08:57 STRABAG kaufen Erste Group Bank
08:07 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Enel Underperform RBC Capital Markets
07:55 Richemont Outperform Bernstein Research
07:54 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:48 WACKER CHEMIE Overweight Barclays Capital
13.11.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Telefonica Verkaufen DZ BANK
13.11.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Healthineers Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.26 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Walmart Outperform Bernstein Research
13.11.26 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13.11.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.11.26 adidas Outperform Bernstein Research
13.11.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
13.11.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
13.11.26 Talanx Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProCredit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
13.11.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
13.11.26 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
13.11.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
13.11.26 Philips Overweight Barclays Capital
13.11.26 IONOS Overweight Barclays Capital
13.11.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 JOST Werke Buy Warburg Research
13.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.26 PNE Buy Warburg Research
13.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 GFT Hold Warburg Research
13.11.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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