Bechtle Aktie
|32,80EUR
|-1,22EUR
|-3,59%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe Qualität zum Discountpreis, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit Blick auf die Aktien des IT-Dienstleisters. Das Quartal stufte er als sehr gut ein./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,72 €
|
Abst. Kursziel*:
55,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,49%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
13.11.26
|Bechtle-Aktie tiefer: Umsatz wächst, Erwartungen werden leicht verfehlt (dpa-AFX)
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13.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
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13.11.26
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
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11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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11.11.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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10.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,40
|-1,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|INDUS Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|GFT Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)