NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es klare Erholungssignale, schrieb Martin Comtesse am Freitag nach dem endgültigen Quartalsbericht samt erhöhten Zielen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.