Bechtle Aktie
|34,52EUR
|0,62EUR
|1,83%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
05.11.2026 12:12:54
Bechtle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts des optimistischeren Jahresausblicks des IT-Dienstleisters dürften die Markterwartungen steigen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,30 €
|
Abst. Kursziel*:
10,79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,08%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
14:24
|ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich (dpa-AFX)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:00
|AKTIE IM FOKUS: Bechtle-Kurs zieht deutlich an nach erneut erhöhten Jahreszielen (dpa-AFX)
|
10:58
|Bechtle kauft in Großbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ (Dow Jones)
|
09:55
|Bechtle erhöht Gewinnziel nach gutem 3. Quartal erneut für 2026 (Dow Jones)
Analysen zu Bechtle AG
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,52
|1,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.