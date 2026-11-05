Bechtle Aktie

34,52EUR 0,62EUR 1,83%
Bechtle ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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05.11.2026 12:12:54

Bechtle Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts des optimistischeren Jahresausblicks des IT-Dienstleisters dürften die Markterwartungen steigen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,30 € 		Abst. Kursziel*:
10,79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,08%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:08 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 34,52 1,83% Bechtle AG

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15:35 Bayer Kaufen DZ BANK
15:29 Commerzbank Halten DZ BANK
14:48 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
14:44 Schneider Electric Buy UBS AG
14:42 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:33 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Siemens Energy Buy UBS AG
14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:24 Continental Buy UBS AG
14:23 AUMOVIO Buy UBS AG
13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:20 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
13:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:12 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
13:12 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:10 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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