BP Aktie

5,27EUR -0,21EUR -3,83%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 11:08:29

BP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,54 £ 		Abst. Kursziel*:
14,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
11:08 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:37 BP Overweight Barclays Capital
10:27 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,25 -4,21% BP plc (British Petrol)

Aktuelle Aktienanalysen

12:14 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
12:14 UBS Buy Deutsche Bank AG
12:13 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
11:41 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
11:33 Fraport Sell UBS AG
11:32 AUMOVIO Buy UBS AG
11:28 Philips Buy UBS AG
11:27 Kering Neutral UBS AG
11:27 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:19 ams-OSRAM Buy UBS AG
11:19 TUI Neutral UBS AG
11:18 AstraZeneca Buy UBS AG
11:08 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:07 grenke Buy Warburg Research
11:07 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11:04 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:37 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10:37 BP Overweight Barclays Capital
10:35 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:31 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:28 Kering Underperform Bernstein Research
10:28 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:27 Kering Hold Deutsche Bank AG
10:27 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09:53 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:53 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:52 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:35 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
09:15 Philips Overweight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen