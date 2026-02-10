BP Aktie
|5,27EUR
|-0,21EUR
|-3,83%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
10.02.2026 11:08:29
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BP nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Henry Tarr am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,54 £
|
Abst. Kursziel*:
14,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:30
|ROUNDUP: Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen - Streicht Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
10:13
|AKTIE IM FOKUS: BP unter Druck - Quartalsbericht mit 'bitteren Pillen' (dpa-AFX)
|
10:04
|FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08:21
|BP suspends share buybacks to focus on cutting debt (Financial Times)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,25
|-4,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:14
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:33
|Fraport Sell
|UBS AG
|11:32
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:28
|Philips Buy
|UBS AG
|11:27
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:27
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:19
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|11:19
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:18
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:08
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|grenke Buy
|Warburg Research
|11:07
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|1&1 Neutral
|UBS AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets