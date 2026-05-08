BP Aktie

6,19EUR -0,01EUR -0,16%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

08.05.2026 12:35:55

BP Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Das neue Management bekenne sich klar zu einer Vereinfachung der Konzernstruktur, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,40 £ 		Abst. Kursziel*:
29,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:35 BP Buy UBS AG
29.04.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 BP Overweight Barclays Capital
28.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 BP Kaufen DZ BANK
