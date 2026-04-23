BP Aktie
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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern sei ein eindeutiger Profiteur der wegen des Kriegs im Iran gestiegenen Rohstoffpreise, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege daher auf dem Ergebnis im Ölhandelsgeschäft./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
5,74 £
|
Abst. Kursziel*:
21,93%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
5,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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