flatexDEGIRO Aktie

32,22EUR 0,20EUR 0,62%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
16.10.2025 13:30:19

flatexDEGIRO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das impliziere ein starkes Schlussquartal. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse 2025 dürften nun um etwa fünf Prozent zulegen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,80 € 		Abst. Kursziel*:
6,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten