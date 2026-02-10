Coca-Cola Aktie
|64,61EUR
|-0,84EUR
|-1,28%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 78,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77,97
|
Abst. Kursziel*:
0,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 77,11
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
