Coca-Cola Aktie
|67,19EUR
|-0,39EUR
|-0,58%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Eröffnungsquartal des Getränkeherstellers. Auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt ziehe der Umsatz an./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 78,44
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 78,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 92 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Coca-Cola-Aktie steigt deutlich: Solider Jahresauftakt sorgt für Kursplus (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)