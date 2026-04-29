FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Eröffnungsquartal des Getränkeherstellers. Auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt ziehe der Umsatz an./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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