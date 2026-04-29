Coca-Cola Aktie

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Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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29.04.2026 16:20:35

Coca-Cola Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Eröffnungsquartal des Getränkeherstellers. Auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt ziehe der Umsatz an./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Kaufen
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 78,44 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 78,58 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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