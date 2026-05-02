Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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29.04.2026 14:55:31

Coca-Cola Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 92,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 78,47 		Abst. Kursziel*:
17,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 78,58 		Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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