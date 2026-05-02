Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 90 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkekonzern habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen schneide weiterhin besser ab als die meisten der Branche. Vor diesem Hintergrund liege jetzt auch die diesjährige Zielspanne für den Gewinn je Aktie höher./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 92,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 78,47
|
Abst. Kursziel*:
17,24%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 78,58
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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29.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 92 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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29.04.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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28.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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28.04.26
|Coca-Cola-Aktie steigt deutlich: Solider Jahresauftakt sorgt für Kursplus (dpa-AFX)
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28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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Analysen zu Coca-Cola Co.
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